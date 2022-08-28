Москва, 29 августа, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о перерасчете страховой пенсии по старости и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Изменения предусматривают перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо нынешних 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии, рассказал глава комитета Госдум по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Одновременно предлагается осуществить с 1 января 2023 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных по состоянию на 1 января 2023 года.

С 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, осуществляемый работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа, дает увеличение размера страховой пенсии максимум на 3 балла за год, а для пенсионеров, формирующих пенсионные накопления, на 1,875 балла за год. В то же время при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов (6,25 для лиц, формирующих пенсионные накопления).

При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков, как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами, указали авторы инициативы.

С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2022 года увеличился максимум на 354 рубля 30 копеек.

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В ЛДПР возмущены тем, что «в отношении работающих пенсионеров действующее пенсионное законодательство содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости».

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