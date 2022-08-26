Уфа, 26 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. 583,8 млн рублей выделили представителям малого бизнеса в агропромышленном комплексе Башкирии в качестве государственной поддержки в 2022 году. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба министерство сельского хозяйства региона.

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Сообщается, что получателями субсидий стали 113 субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Фермеры сегодня занимают 16% площади сельскохозяйственных угодий в регионе, а производят треть зерна, 20% сахарной свеклы, почти 80% овощей защищенного грунта, порядка 13% молока и 6% мяса», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства регионаИльшата Фазрахманова.

Отмечается, что государственная поддержка малого бизнеса в агропромышленном комплексе Башкирии в текущем году осуществлялась по шести направлениям. Это гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, «Агростартап», «Семейная ферма», субсидии центру компетенции и сельхозкооперативам. Помимо этого, в текущем году в России впервые были выделены гранты «Агротуризм».

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проекты развития сельского туризма получат грантовую поддержку.