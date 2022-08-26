Кито, 26 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Эквадорская государственная компания Petroecuador в рамках пилотной программы выводит на рынок новый бензин Ecoplus 89, доступный в трех из 24 провинций страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Новое топливо продается в Гуаясе, Эсмеральдасе и Лос-Риосе по базовой цене для населения — 3,89 доллара США за галлон.

В основе продукта лежит смесь нефти и этанола.

Согласно предоставленной информации, топливо состоит на 92% из 85,5-октанового бензина и 8% этанола, биотоплива с высоким октановым числом, нулевым содержанием серы и не загрязняющего окружающую среду.

В пилотном проекте участвуют 80 автозаправочных станций различных торговых марок.

Розничная цена на это топливо является свободной и изменяется 11 числа каждого месяца в соответствии с Положением о ценообразовании на производные углеводороды.

Инициатива была реализована в разгар диалога между правительством и коренным сектором, в котором одной из самых спорных тем является вопрос целевых субсидий на топливо.