В ПФКИ ознакомились с проектами второго основного конкурса 2022 года
Москва, 26 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В креативно-образовательном центре Президентского фонда культурных инициатив состоялось заседание экспертного совета, рассматривающего проекты второго основного конкурса 2022 года. Основная повестка встречи — обсуждение итогов независимой оценки, проходившей в течение четырех недель. Также приняты решения по спорным вопросам по ряду заявок, поступивших на конкурс.
Встреча началась с экскурсии по помещению креативно-образовательного центра, который члены экспертного совета посетили впервые. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал о важности его открытия, отметив, что здесь уже проходят прямые эфиры, мастер-классы и лекции для грантополучателей.
С приветственным словом к участникам обратился председатель экспертного совета, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
В рамках заседания с докладом об итогах независимой экспертизы выступил Роман Карманов. Он напомнил, что прием заявок на второй основной конкурс завершился 7 июня. За это время в системе заведено 10 194 заявки, полностью оформлены и направлены в Фонд — 6814, допущены — 6511.
Итоговое решение об определении победителей конкурса будет принято на заседании Координационного комитета, которое пройдет в ближайшее время.
Напомним, общий фонд грантового конкурса составляет 3 млрд рублей. В текущем году было проведено уже 5 конкурсов — два основных и три специальных, их суммарный бюджет — 8 млрд рублей.
Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученного 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».