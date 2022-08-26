Москва, 26 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В креативно-образовательном центре Президентского фонда культурных инициатив состоялось заседание экспертного совета, рассматривающего проекты второго основного конкурса 2022 года. Основная повестка встречи — обсуждение итогов независимой оценки, проходившей в течение четырех недель. Также приняты решения по спорным вопросам по ряду заявок, поступивших на конкурс.

ПФКИ Президенский фонд культурных инициатив

Встреча началась с экскурсии по помещению креативно-образовательного центра, который члены экспертного совета посетили впервые. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал о важности его открытия, отметив, что здесь уже проходят прямые эфиры, мастер-классы и лекции для грантополучателей.

С приветственным словом к участникам обратился председатель экспертного совета, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

«Эксперты, оценивющие инициативы творческих команд в течение четырех недель, проделали большую работу. Я благодарю каждого за внимание к проектам и конкурсу», — сказал он.

В рамках заседания с докладом об итогах независимой экспертизы выступил Роман Карманов. Он напомнил, что прием заявок на второй основной конкурс завершился 7 июня. За это время в системе заведено 10 194 заявки, полностью оформлены и направлены в Фонд — 6814, допущены — 6511.

«В итоге экспертизу прошли 6502 проекта. В процессе оценки заявок участвовали 405 экспертов из 66 регионов. Впервые за время проведения грантовых конкурсов Фонда проекты поданы творческими командами из всех 85 регионов России. Лидирующие по количеству заявок — Москва, Республика Татарстан, Белгородская область, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Новосибирская область, Тюменская область, Свердловская область», — рассказал Роман Карманов. Также спикер отметил, что 29 инициатив в основном конкурсе связаны с ДНР, ЛНР и освобождаемыми территориями.

Итоговое решение об определении победителей конкурса будет принято на заседании Координационного комитета, которое пройдет в ближайшее время.

Напомним, общий фонд грантового конкурса составляет 3 млрд рублей. В текущем году было проведено уже 5 конкурсов — два основных и три специальных, их суммарный бюджет — 8 млрд рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученного 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».