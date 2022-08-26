Подгорица, 26 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Пониженный акциз на топливо, ранее принятый правительством Черногории в связи с ростом цен на нефть и нефтепродукты, будет действовать до 30 сентября 2022 года. Это предусмотрено решением о внесении изменений в решение о снижении размера акцизного сбора при реализации неэтилированного бензина, которое было принято на заседании правительства 26 августа.

Топливо

Это означает, что 50-процентное снижение акциза останется в силе на следующий месяц, даже если топливо снова подешевеет.

Напомним, что цены на топливо в стране каждые 15 дней устанавливает министерство капитальных инвестиций в соответствии с ситуацией на мировом рынке. На всех заправках цены одинаковые.