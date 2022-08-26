Ульяновск, 26 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области после крупной аварии в Николаевском районе, в которой погибли 16 человек, начались работы по повышению безопасности в местах концентрации ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания профильной комиссии.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

Обсуждение прошло после аварии с 16-ю погибшими и было посвящено выработке мер безопасности дорожного движения для предотвращения подобных катастроф. В частности, было принято решение об усилении контроля на ремонтируемых участках в части установки технических средств организации дорожного движения.

В настоящее время минтранс и ГИБДД по Ульяновской области формируют график проверок соблюдения водителями правил дорожного движения, режима труда и отдыха. Это коснётся не только дальнобойщиков, но и водителей пассажирского транспорта. Отмечается, что автоинспекторы будут использовать тахографы для определения времени нахождения водителя за рулём, при этом особое внимание будет уделено путевой документации и отметкам медиков о прохождении медосмотра.

Отметим, что в 2021 году в Ульяновской области определено 19 мест концентрации ДТП, в том числе 15 находятся в Ульяновске, 4 — на федеральных трасса. На этих участках проводятся профилактические мероприятия для обеспечения дорожной безопасности.

Напомним, что в Ульяновской области в январе–июле 2022 года пассажирооборот автобусов по маршрутам регулярных перевозок сократился на 13,1%, число пассажиров сократилось на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM , 21 августа на федеральной трассе в Николаевском районе Ульяновской области микроавтобус зажало между двумя фурами на ремонтируемом участке дороги, в результате 16 человек погибли на месте ДТП, троих госпитализировали. Ульяновский губернатор Алексей Русских отмечал со ссылкой на неофициальные данные, что у водителя фуры мог случиться сердечный приступ.

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После происшествия глава региона поручил провести проверки на трассах «за состоянием здоровья водителей автомобилей и базовых требований к транспортным средствам».