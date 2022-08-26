Гавана, 26 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Куба укрепляет торгово-экономические связи со странами-членами Евразийского экономического союза, пострадавшими от пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Куба

Выступая в режиме видеоконференции на заседании Евразийского межправительственного совета, Марреро подчеркнул, что сотрудничество в области здравоохранения и биотехнологий развивается хорошими темпами благодаря продвижению использования кубинских лекарств, признанных некоторыми странами-членами ЕАЭС.

В этой связи Марреро отметил участие карибской страны в качестве наблюдателя в Фармакопейном комитете Евразийского экономического совета — благоприятной платформе для взаимного обмена мнениями по вопросам, связанным со здравоохранением и соответствующими техническими стандартами.

Он также отметил ход обмена мнениями между представителями особой зоны развития «Мариэль» и Евразийской экономической комиссии с целью ознакомления с опытом каждой из сторон в преддверии установления совместных торговых отношений. В этой связи он отметил заинтересованность четырех стран блока в создании индустриального парка ЕАЭС на территории Антильских островов.

Кубинский премьер подчеркнул, что власти страны осознают необходимость ускорить реализацию проектов в сельскохозяйственном секторе, связанных с производством и сбытом коровьего молока и куриного мяса.

В этой связи он добавил, что Гавана представила два проекта по приоритетным задачам кубинской экономики партнёрам в качестве предложений.