Саратов, 26 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. По итогам семи месяцев 2022 года в Саратовской области отмечается резкое падение пассажиропотока автомобильного транспорта по сравнению с прошлым годом. Информацию о перевозках публикует Саратовстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир автобуса в маске

Так, с января по июль текущего года в регионе пассажирским автомобильным транспортом общего пользования было перевезено 73,3 млн человек, это меньше прошлогоднего показателя на 10,5%.

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования по сравнению январем-июлем 2021 году снизился на 27,5% и составил 1029,7 млн пассажирокилометров.

ИА REGNUMнапоминает, в Саратовской области в 2021 году всеми видами транспорта было перевезено более 168 млн пассажиров. Наибольшей популярностью пользовался воздушный транспорт, рост за год составил 86%.

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