Грозный, 26 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил киевским спецслужбам и деятелям СБУ определить место встречи, в ходе которой можно будет разобраться, кто является реальными преступниками и террористами.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Об этом Кадыров сообщил 26 августа в своём Telegram-канале в ответ на публикацию киевских обвинений в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и заместителя начальника Росгвардии по Чеченской Республике Даниилу Мартынову.

По утверждению киевского режима, они обвиняются в «военных преступлениях».

«Господа эсбэушники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберёмся, кто преступник, террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине», — сказал Кадыров в опубликованной на его аккаунте аудиозаписи.

Кроме того, Кадыров напомнил, что СБУ и иные киевские спецслужбы являются «пешками» в распоряжении нацистов и иных террористических структур.