Киев, 26 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Владимир Зеленский «против» переговоров с Россией, заявил 26 августа его советник Михаил Подоляк в интервью Hill.

president.gov.ua Михаил Подоляк

«Зеленский однозначно против», — сказал Подоляк, пояснив, что переговоры с Москвой стали бы для Киева «смертельным приговором».

Напомним, Киев до сих пор много заявлял о том, что если Москва и «захочет» о чём-то договориться с киевским режимом, то режим ставит условие — прекращение спецоперации и «возврат территорий».