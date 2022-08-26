У Зеленского заявили, что он не хочет переговоров с Россией
Киев, 26 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Владимир Зеленский «против» переговоров с Россией, заявил 26 августа его советник Михаил Подоляк в интервью Hill.
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Михаил Подоляк
«Зеленский однозначно против», — сказал Подоляк, пояснив, что переговоры с Москвой стали бы для Киева «смертельным приговором».
Напомним, Киев до сих пор много заявлял о том, что если Москва и «захочет» о чём-то договориться с киевским режимом, то режим ставит условие — прекращение спецоперации и «возврат территорий».