Подгорица, 26 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В июле 2022 гола пользователи системы распределения электроэнергии Черногории потребляли в общей сложности269 669 841 кВтч электроэнергии, что даже на 20 процентов больше по сравнению с июньским потреблением и на 4 процента больше по сравнению с потреблением энергии за тот же период предыдущего года, сообщает компания CEDIS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Большая часть электроэнергии, как говорят, около 35 процентов, была роздана пользователям в районе Подгорицы, Даниловграда, Тузы и Цетинье. Отмечается, что это было вызвано пиком туристического сезона и жаркой погодой.