Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Еще двое военнослужащих, проживавших на территории Ленинградской области, погибли в ходе российской военной спецоперации по защите Донбасса.

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Выполняя свой воинский долг, погибли житель Тосненского района Никита Королёв и житель города Сосновый Бор Пётр Сергушин.

Свои соболезнования родным и близким погибших воинов высказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С начала специальной военной операции России в Донбассе и на территории быв. УССР из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга 39 жителей Ленинградской области.