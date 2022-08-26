Уфа, 26 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Профессия швеи является одной из самых востребованных в Башкирии. Об этом сообщил корреспондентам ИА «Башинформ» заместитель министра семьи, труда и соцзащиты республикиЮрий Мельников.

Александр Погожев ИА REGNUM Швея за швейным оборудованием

«Только на фабрике «Zаспорт» в особой экономической зоне «Алга» в Ишимбайском районе есть порядка 400 вакансий по этой специальности», — приводит информационное агентство слова Мельникова.

По словам чиновника, в Башкирии готовы оказать содействие в переобучении безработных и помочь им трудоустроиться в особую зону «Алга».

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии создали банк вакансий для трудоустройства вынужденных переселенцев из Донбасса.