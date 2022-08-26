Москва, 26 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России рассказали множество курьезных и невероятных историй со всех уголков страны. Медведи на похоронах, церковные колокола для оповещения ЧП, свадебный туризм на Северном Кавказе и многое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Марина Каширская ИА REGNUM Корова

Центральный федеральный округ

В Подмосковье установили необычный рекорд: местный агроном вырастил самую большую тыкву России. Она весит почти тонну — 850 килограммов и выглядит в самом деле как карета Золушки. Замечательно, что предыдущий рекорд принадлежал тому же агроному. Прежняя тыква весила на 157 килограммов меньше, напоминает «Москва сейчас».

Северо-Западный федеральный округ

На Большом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге поставили кабинку биотуалета. Проблема в том, что поставили ее на проезжую часть. Желающие воспользоваться кабинкой боялись попасть под колеса автомобилей. «Петербургский дневник» пишет, что кабину довольно быстро убрали, она стояла всего несколько часов — во время проведения аварийно-восстановительных работ.

«Ночной губернатор» передает грустную историю о барышне, которая смертельно отравилась собранными в лесу грибами. Ситуация, как выяснилось, очень редкая: это единственный случай за два года, что немного для большой Ленинградской области.

В Сыктывкаре похороны чуть не закончились трагедией: к участникам траурной церемонии вышли двое медведей. «К счастью, собравшиеся на кладбище жители столицы Коми были готовы к встрече с дикими животными и заранее запаслись петардами и специальным отпугивателем. В результате сыктывкарцам удалось избежать столкновения с медведями и покинуть кладбище без потерь», — удивляется «ТопГан».

В Мурманской области начали делать лимонад «Самоцветы», где каждая разновидность напитка посвящена одному из минералов Кольского полуострова. В составе продукта только вода, сироп и пищевые блестки. Лимонад уже включили в Гастрономическую карту России, радуется «Полярный дозор».

Приволжский федеральный округ

Гастрономические новости продолжает «Снег»: рейтинг российских городов для гурманов возглавила Казань. Столица Татарстана заняла первое место в рейтинге гастротуризма. На втором — Астрахань, на третьем — Сочи. В первую очередь туристы отмечали национальную кухню, ресторанную культуру и качество продуктов.

В Башкирии тоже следят за гастрономической модой и решили поставить памятник пирогу бэлешу. «Башкирский домовой» объясняет, что бэлеш — это печеный пирог, типичный представитель башкирской и татарской кухни. Памятник ему поставят в селе Будзяк.

Тем временем в Чебоксарах установили необычный рекорд. Здесь составили самый длинный хоровод в истории страны. В нем, по подсчетам «За гранью 21», приняло участие почти 13 тысяч человек!

Южный федеральный округ

Историям о медведях на похоронах вполне сочувствуют жители хутора Красного на Кубани. Здесь тоже с кладбищем не все спокойно: по нему разгуливают козы. Животные перескакивают ограду, топчут захоронения, прыгают на столы, установленные рядом с могилами. «Живая Кубань» цитирует местного жителя, что козы буквально «кошмарят кладбище». Чьи это козы, жители почему-то не знают и ищут хозяина через соцсети.

Жители Волгоградской области все чаще стали страдать ожирением. Темпы высокие: прибавляется по 8 тысяч человек в год. «Сейчас в Волгограде наступила пора местных полевых овощей, арбузов и дынь. Ни на что не намекаем, но можно легко скинуть пару килограммов на вкусной и полезной еде», — советует землякам «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане придумали развивать свадебный туризм. Гостям республики предложат бракосочетание в национальном стиле, со всеми атрибутами — музыкой и старинными нарядами. Mirmol передает, что первыми свадебными туристами стала пара из Казани.

Уральский федеральный округ

«Аццкий тюменец» рассказал удивительную историю про пресноводную черепаху, которую нашли в Тюмени и выпустили в местный пруд. Слух об этом разошелся по городу и стало понятно, что холодов черепаха не перенесет. Ее начали ловить — сетями, с лодки. Поймали на днях. «Тюменскую Тортиллу» забрали в квартиру и обещают выходить. Пока ее состояние весьма печальное.

Сибирский федеральный округ

В Томске будут использовать церковные колокола для оповещения в экстренных ситуациях. «Регион 70» уточняет, что речь идет о ситуациях с отключением электричества. Договоренность с РПЦ уже достигли.

«Узник Абакана» передает, что закончились мытарства жителей поселка-призрака Заветный в Хакасии. Его присоединят к одному из сельсоветов. До этого жители не имели прописки, а их населенный пункт формально не существовал. Теперь их дома будут зарегистрированы как садовые.

«Иркутск №1» сообщает, что в городе произошла подлинная война машин и людей. Точнее, автомата, который готовит кофе. Он не выдал напиток нескольким молодым людям, которые из чувства мести принесли бензин и подожгли аппарат. Он сгорел дотла. Граждан ищет полиция.

Дальневосточный федеральный округ

Эпичное ограбление банка произошло в маленьком городе Лесозаводске в Приморском крае. Dpskontrol_125rus пишет, что грабители пробили дыру в полу отделения банка, которое находилось в обычном доме, и стащили 12 миллионов рублей. Сигнализация сработала, но она и без того регулярно срабатывала и на нее уже не обращали внимания. Грабителей ищут.

В Вилючинске на Камчатке случился неприятный инцидент. На свалку выбросили груды учебников из школы. «Неужели нельзя было найти им другое применение? К примеру, сдать на макулатуру. Это и для детей был бы хороший пример рачительного использования отходов», — удивляется «Мачо с Авачи».

В сети прославились магаданские коровы-экстремалы, которые спустились с крутого обрыва на Нюклинской косе, чтобы увидеть море. После экстремального спуска они легли на пляже и принялись философски смотреть вдаль, передает «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.