Белград, 26 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. С 24 февраля по 1 августа в Сербии было зарегистрировано около 1700 российских компаний и компаний с основателями из б. УССР, пишет агентство Bloomberg Adria.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Сербия — одна из немногих европейских стран, которая не ввела санкции против России, и многие граждане РФ решили перенести туда свой бизнес. Их приезд также повлиял на рост цен на недвижимость, особенно в Белграде, где цены на квартиры в аренду в самом центре города, а также на большие квартиры площадью более 100 квадратных метров выросли в вдвое.

По сравнению с 2021 годом цены на аренду квартир в Сербии, в зависимости от местоположения, выросли на 10-20 процентов, в то время как цены на квартиры в самом центре Белграда и квартиры площадью более 100 квадратных метров в Сербский капитал еще выше — 50 процентов.

Повышенный спрос на квартиры и их более высокие цены характерны не только для Белграда, большой спрос есть и на квартиры в Крагуеваце, Нише, Нови-Саде, Панчево, Златиборе и на курортах.

Покупка и продажа недвижимости значительно увеличились по сравнению с арендой. В то время как арендная плата выросла на пять-десять процентов по сравнению с прошлым годом, где-то до 20 процентов, продажи подскочили на 30 процентов.

Также приводятся данные, что за последние 10 лет цены на новые квартиры в регионе быстрее всего росли в Сербии, и за этот период они подскочили на 35 процентов. Этот процент немного ниже, чем в среднем по ЕС, где цены выросли на 42 процента с 2011 по 2021 год.

Цены на квартиры в новостройках в Сербии росли быстрее, чем в Хорватии и Словении. За последнее десятилетие рост цен на новые квартиры в Хорватии составил 18 процентов, а в Словении — 14 процентов.