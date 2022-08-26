Москва, 26 августа, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Минвостокразвития России предоставит льготные кредиты инвестиционным проектам на Дальнем Востоке и в Арктике. За счёт средств из федерального бюджета, выделенных правительством РФ, будет произведена компенсация части процентной ставки в банках, финансирующих создание промышленных и инфраструктурных объектов в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Общий объём инвестиций составит около 148 млрд рублей. Проекты, которые получат льготное финансирование, создают в регионах более 2,5 тысяч рабочих мест. Предполагается, что льготные кредиты выдаются на инвестиционные цели, в том числе создание инфраструктуры и производственных мощностей в различных отраслях.

«В 2022 году на реализацию программы выделено 9,5 млрд рублей. С начала действия программы государственной поддержки одобрено 34 инвестиционных проекта (23 в ДФО и 11 — на территории Арктики) с инвестициями 2 трлн рублей, которые дадут более чем 25 тыс. новых рабочих мест», — указано в сообщении.

Ранее глава Корпорации развития Дальнего Востока и АрктикиНиколай Запрягаевв ходе рабочей встречи с премьер-министром РоссииМихаилом Мишустиным заявил, что в Арктике 20% проектов из 500, которые уже реализуются, — это проекты в сфере туризма. Это основной двигатель развития арктических регионов, который тянет за собой и сферу услуг, и многие другие проекты.

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Как сообщалоИА REGNUM, в России реализуется целый комплекс мер поддержки бизнеса, главными из которых являются преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики — это территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, Арктическая зона.

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