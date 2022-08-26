Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Органы власти, сельхозпроизводители и представители пищевой промышленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области готовятся к проведению 31-й Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь». Она пройдет с 31 августа по 3 сентября в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Марина Каширская ИА REGNUM Ярмарка

Как отмечают организаторы, в рамках выставки будут представлены компании всех звеньев производственной цепочки — от сырьевой базы до реализации готовой продукции. Тематический фокус выставки-ярмарки «Агрорусь-2022» — агропищевая индустрия.

Среди участников выставки будут регионы РФ, крупные агропромышленные компании, агрохолдинги. Специальная экспозиция «Сырная ассамблея» представит работников и владельцев крупных, средних и домашних сыроварен. Состоится пленарное заседание, пройдут круглые столы, отраслевые конференции, межрегиональный форум сельской молодёжи.

В рамках выставки с 26 августа по 4 сентября в «Экспофоруме» развернется самая крупная на Северо-Западе ярмарка фермерских продуктов «Агрорусь», где можно будет отведать и купить разнообразные продукты питания. На фуд-корте можно будет попробовать традиционные блюда сразу нескольких национальных кухонь мира.

В рамках мероприятия 2 сентября на выставке-ярмарке пройдет День Ленинградской области. На площади около 2 тыс. кв. метров более 300 региональных производителей сельскохозяйственной продукции представят свои достижения. На площадках «Экспофорума» будут работать фермерский рынок Ленинградской области, рыбный рынок, город мастеров, на сцене ― выступать профессиональные и самодеятельные артисты Ленобласти, сообщили в пресс-службе правительства региона.