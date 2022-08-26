Уфа, 26 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Банк вакансий создали для трудоустройства вынужденных переселенцев в Башкирии. Об этом рассказал заместитель руководителя минтруда Башкирии Юрий Мельников на пресс-конференции в ИА «Башинформ».

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев

По его словам, в настоящее время в банке вакансий для граждан, прибывших из ЛНР и ДНР, собрано свыше одной тысячи предложений.

«Мы анкетируем трудоспособных граждан, еженедельно проводим микро-ярмарки вакансий. В пункты временного размещения приглашаем работодателей, которые готовы трудоустроить беженцев. На текущий день 92 человека уже работают», — приводит информационное агентство слова Мельникова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии семьям из Донбасса помогают собирать детей в школу.