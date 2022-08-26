Подгорица, 26 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Пациенты, получающие терапию для лечения наркозависимости, устроили акцию протеста около клинического центра Черногории. Причиной стало то, что в медучреждениях страны закончился препарат «Buprenorfin».

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Компания «Монтефарм», снабжающая медицинские учреждения лекарствами, утверждает, что «Бупренорфин» был доставлен 4 августа и 9 в 2022 году. Они пояснили, что в учреждения также поступают два и восемь миллиграммов лекарства.

Издание Vijesti сообщает, что проблема в том, что многие зависимые злоупотребляют лекарством, поэтому выдача лекарства лимитирована.