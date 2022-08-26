Калуга, 26 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. 26 августа в Калуге стартовали праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. Глава городского самоуправления Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов вручили дипломы и подарки заслуженным работникам. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, всего награды получил 41 калужанин: работники образовательных учреждений, сотрудники спортивных школ и библиотек, медицинских учреждений, работники калужских предприятий, представители бизнеса и строительства.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге вручили награды заслуженным работникам

«Вы качественно, серьёзно и ответственно работаете в своих отраслях, приносите пользу калужанам. Ваши заслуги по достоинству оценили коллеги — все кандидаты были выдвинуты трудовыми коллективами, — отметил Юрий Моисеев. — У нашего города есть всё для успешного развития: богатая история, славные традиции, мощный научный и промышленный потенциал, а главное — люди, талантливые и трудолюбивые».

Глава городского самоуправления поздравил награждённых и пожелал новых трудовых успехов. Дмитрий Денисов в свою очередь отметил вклад представителей бизнеса и промышленности в развитие экономики Калуги. «Вы — гордость нашего города и пример для подражания», — подчеркнул городской голова.