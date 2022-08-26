Кемерово, 26 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Главгосэкспертиза России завершила рассмотрение проектно-сметной документации по строительству северо-западного обхода Кемерова и выдала положительное заключение. Об этом ИА REGNUM сообщили в кузбасском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство дороги

«Этот проект необходим всей северной агломерации, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Такая скоростная трасса в обход Кемерова позволит значительно освободить дороги города от большегрузного транспорта, который разрушительно действует на дорожное полотно».

Также по его словам, станет значительно безопаснее на городских дорогах и улучшится экологическая обстановка.

Отметим, что по поручению президента России Владимира Путина проект северо-западного обхода города Кемерова включен в список приоритетных федеральных и региональных дорог, получивших финансирование. Обход соединит федеральную автодорогу Р-255 «Сибирь» с запада на восток, минуя Кемерово. Протяженность 4-полосной трассы — более 47,5 км. Сдать объект в эксплуатацию планируют осенью 2024 года.