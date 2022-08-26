Ла-Пас, 26 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе поблагодарил население за поддержку, полученную накануне сотнями тысяч боливийцев в рамках масштабного проправительственного митинга. Соответствующую запись Арсе разместил в своём аккаунте в Twitter.

UNCTAD Луис Арсе

«Всем и каждому из сестер и братьев, которые приехали со всех концов Боливии и возглавили самый большой марш и митинг, когда-либо проводившийся на главной площади [Ла-Паса] — мы благодарим вас за ваши усилия, приверженность и поддержку», — написал Арсе.

Он также сопроводил свой твит видеозаписью митинга, на котором можно увидеть лозунг «Я не чувствую себя одиноким, братья и сёстры!».