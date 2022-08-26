Подгорица, 26 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Несмотря на то, что основной отраслью экономики Черногории является туризм, сами граждане страны предпочли в 2022 году курорты других стран, сообщает Bankar. me

lasserbua Черногория

Греция, Турция и Египет были главными направлениями, где граждане Черногории предпочли провести свой летний отпуск.

Основная причина, по результатам опроса, проведенного порталом — это высокие цены на гостиницы и жилье на побережье. При этом многие жители столицы Черногории вообще предпочли летом остаться дома.

Напомним, что власти страны ожидали, что в сезон 2022 года будут достигнуты показатели допандемийного 2019 года.