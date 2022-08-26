Белгород, 26 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Семь тысяч человек примут участие в Белгородском полумарафоне Pulse на призы губернатора области, сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Бег

По данным правительства региона, к забегу белгородцев утром 28 августа присоединятся спортсмены из Москвы, Тамбова, Курска, Воронежа, Челябинска, Тулы, Ярославля и других городов. Призовой фонд полумарафона — 1,5 млн рублей. Маршрут пройдёт по центральным улицам Белгорода. На выбор участников — дистанции в пять, 10 и 21,1 км, а также детский забег на один километр.

Как сообщало ИА REGNUM, рекламу полумарафону сделали даже плюшевые коты.