Тбилиси, , 21:57 — REGNUM Родные погибшего при неясных обстоятельствах заключённого тбилисской тюрьмы заявили, что не доверяют проводимому следствию, сообщает 26 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Выстрел U.S. Marine Corps

Родственники получившего пулю в голову Гурама Сванидзе требуют проведения баллистической экспертизы. Но следователи отказываются её проводить.

«Наша просьба состояла в том, чтобы провести баллистическую экспертизу и привезти нашего эксперта. Но нам сказали, что ни в коем случае не будут проводить баллистическую экспертизу», — рассказал дядя погибшего заключенного.

Адвокат Сванидзе уже обратился в Специальную следственную службу с просьбой запросить полные видеозаписи. Эти записи должны подробно отражать все моменты, начиная с поступления заключенного в психиатрический центр и заканчивая роковым выстрелом.

Главным требованием семьи погибшего является определение типа оружия и траектории выстрела.

Напомним, что по официальной версии следствия Сванидзе покончил с собой.