Москва, 26 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, по состоянию на 15:15 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,03%, до $100,36 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Просадка по нефти, начавшаяся вечером 25 августа, постепенно выкупается участниками рынка.

Баланс ожиданий по спросу на нефть остается положительным, чему способствуют новые рекорды на европейском спотовом рынке газа.

США пока даже технически не способны нарастить поставки СПГ в Европу, в то же время высоким остается и спрос в Азии. Также на рост сырьевых цен играет ослабление доллара

В случае, если выступление главы ФРС в Джексон-Хоул будет «голубиным» по риторике, покупки на нефтяных площадках могут активизироваться», — полагает эксперт.

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