Анкара, 26 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Данные показывают, что гражданам Турции, обращающимся за визами в страны Шенгенской зоны, все чаще отказывают, а туры отменяют. Анкара заявила, что это преднамеренная попытка поставить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в трудное положение в преддверии выборов в 2023 году, но Европейский союз это отрицает. Об этом 26 августа сообщает агентство Reuters.

Шенгенская виза

По данным сайта schengenvisainfo.com, в 2021 году 16,5% заявителей из Турции получили отказ в визе, тогда как годом ранее отказов было 12,5%. В 2015 году количество отказов туркам в шенгенской визе составляло всего 4%, а в 2017 году их число стало расти.

При этом сбор за визу — около 100 евро, или треть минимальной заработной платы в Турции — не возвращается независимо от того, выдана виза или нет.

«В целом, количество отказов в выдаче шенгенских виз во всем мире увеличилось… Однако, по сравнению с другими странами, такими как Россия, рост количества отказов в Турции намного больше и последовательнее», — сказала Reuters главный редактор сайта schengenvisainfo.com Шкурта Джанузи.

Одним из примеров стала турецкая ведущая спортивных программ Синем Октен, которая была удивлена тем, что ее заявление на шенгенскую визу дважды отклонили, хотя она часто посещала Европу для освещения матчей и интервью с известными спортсменами.

«Я подала документы сначала в Германию, затем во Францию. Обе страны отклонили мое заявление, — сказала она. — Я много раз ездила за границу, чтобы следить за матчами, снимать их и брать интервью, может быть, раз 50-60. Это первый раз, когда у меня возникла такая проблема».

По словам Октен, посольство Германии не объяснило причину отказа. В документе французского посольства, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что оно не видит достаточных доказательств того, что телеведущая может финансировать свое пребывание во Франции или возвращение в Турцию.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что, по его мнению, Европа намеренно затягивает рассмотрение заявлений и увеличивает число отказов. По его словам, он поднимал этот вопрос на встречах со своими коллегами.

Глава делегации ЕС в Турции Николаус Майер-Ландрут сказал Reuters, что заявления на получение шенгенской визы рассматриваются по существу, а не по политическим мотивам, и добавил, что из Турции поступает относительно больше неполных и потенциально мошеннических заявлений.