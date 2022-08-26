Алжир, 26 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Во Франции этой зимой с обеспеченностью газом будет всё в порядке. В этом во время своего визита в Алжир заверил президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, проблем с голубым топливом в стране не возникнет, так как запасы обеспечены — заполненность подземных хранилищ превышает 90%.

«Мы диверсифицировали поставки газа, скоро у нас появится новый газовый терминал в Гавре, мы обеспечили себя запасами газа. Наши стратегические газовые хранилища уже заполнены более чем на 90%. Поэтому у французов с газом всё будет хорошо этой зимой», — подчеркнул французский лидер, слова которого приводит телеканал BFMTV.

При этом он подчеркнул, что поставки газа из Алжира, который двукратно увеличил экспорт газа в Италию, на ситуацию во Франции повлиять не смогут.

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«Для Франции газ составляет небольшой процент в структуре энергопотребления, около 20%, а на Алжир приходится 8-9% [французского импорта], мы не в той динамике, чтобы газ из Алжира мог бы изменить ситуацию», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI) на 25 августа, Франция заполнила газохранилища на зиму до 90,06%. При этом министр энергетического перехода Аньес Панье-Рунаше заявила, что цель правительства состоит в том, чтобы заполнить газохранилища до 100% «до 1 ноября».

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