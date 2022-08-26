26 августа 2022 | Время чтения 6 мин

Он из «центра мерзотной либероты» и вроде должен быть «бесом» по версии известного телеведущего. Он из сердца Урала, где людей, плюющих в российскую армию, журят с притворным осуждением. И вот из этого «рассадника пятой колонны» системный администратор одного из изданий уехал добровольцем в Донбасс. По убеждению, по зову сердца.

Елена Миронова, , 23:59 — REGNUM «Два месяца в Донбассе. И за это время ни разу не воевали с резервистами ВСУ. Они либо сразу разбегаются, либо сдаются. Упорото воюют только нацисты, бандеровцы. И что больше всего возмущает, так это наёмники. Их там — умотаться. Насмотрелся на французов. А может, канадцев. В школе французский учил, на слух воспринимаю. Ну не может быть столько «добровольцев» из сытой Франции или заплывшей жиром Канады. Акцентирую, что мы не воюем с народом, как вопят наши уральские либералы. Мы полноценно воюем с натовцами. Их ещё называют инструкторами. Больше скажу, третья мировая не на пороге — она уже идёт», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM уральский доброволец, танкист с позывным «Журналист», который приехал на побывку домой, как говорят военные, на «ротацию».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ИА REGNUM: Зачем ты отправился в Донбасс? Причём не военкором.

«Журналист»: Потому что мои коллеги, с которыми работал дома, годами пишут, как тяжело и плохо людям в Донбассе, ведь их обстреливают, они наш, Русский мир своими жизнями отстаивают, как мы им бесконечно сочувствуем. И на этом всё — лишь возвышенные разговоры. А с началом спецоперации информация пошла плотным потоком, наши журы следят за событиями, и я во всём этом тоже варюсь. Что я могу сделать? Чтоб админка исправно работала, картинки хорошие были, законные, соцсети тоже на мне, а там, сама понимаешь, — чёрт-те что. Воистину какой-то в уральском сегменте рассадник пятой колонны. У меня было чувство сопричастности к боли Донбасса при полном бездействии. Чувство беспомощности. Фейки эти отлавливать, истеричек и троллей сетевых ставить на место? Не умею красиво словами крошить негодяев. Бабушка моя — ветеран Великой Отечественной войны, ей под 100 лет. Эта хрупкая женщина воевала, а я даже в армии не служил. Я не журналист, поэтому и не военкор. Вообще, у меня в дипломе написано «инженер-разработчик электронного оборудования». Но быть в стороне от происходящего не мог. Деньги? Я бы дома больше заработал, сидя за клавиатурой.

ИА REGNUM: Добровольно отправиться в гущу военных действий после «стучания по клавишам» — это, признаться, вызывает недоумение. Как тебя встретили суровые военные?

«Журналист»: По меркам военных, я «пустой» — это типа потому, что приехал без опыта. Определили меня в танкисты после подготовки, она есть. Решили отцы-командиры, что специализация механика-водителя мне подходит.

ИА REGNUM: Что тебя больше всего, сногсшибательно поразило там?

«Журналист»: Куча раненых от мини-«лепестков», «лягушек» по советской классификации. Россия их уничтожила ещё при Ельцине, как только распался СССР. Целый больничный корпус в Донецке после них. И раненые дети… Кровь закипает от дела рук натовских зверей, которые разбрасывают «лепестки» везде, в том числе и по детским площадкам в Мариуполе, Безыменном, Новоазовском, Макеевке и Донецке. Может, и ещё где, я говорю о том, что видел лично.

Блок кассеты с минами ПФМ-1С «лепесток» MoserB

ИА REGNUM: И, собственно, причина нашего разговора. Ты хотел сказать что-то франкоговорящим наёмникам.

«Журналист»: Прошу перевести на французский язык, что я воспитывался на любви к французской литературе. Дюма-старший, Дюма-младший. Героический роман «Три мушкетёра», когда «Один за всех и все — за одного». Эта книга сопутствовала лучшим годам моего детства.

Ребята, французы! Вы что, забыли историю? За сколько дней была сдана Гитлеру Франция во время Второй мировой войны? Примерно за месяц. Но тем не менее у вас тогда остались нормальные ребята, готовые противостоять супостату мирового масштаба. Это я и про партизан и, самое главное, про эскадрилью «Нормандия — Неман». Эта та, которая потом базировалась на советских территориях и била фашистов с воздуха. Эта та, из которой потом вырос ваш президент Шарль де Голль. Мой любимый французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери до конца войны не дожил — геройски погиб в 1944 году. Погиб как герой, а не как сволочь — фигуральный «доброволец», — втихушку переправляющая оружие и обучающая других, как бы половчее убить как можно больше мирных жителей Донбасса. У Экзюпери есть моё до дыр зачитанное произведение — «Маленький принц». Мне там запомнилась фраза: «Проснулся утром — прибери планету». Вот и я призываю вас, уважаемые французы, прибраться в мозгу, расставить приоритеты. Призываю не политиков, а простых граждан. Добровольцы — это те, кто идут на смерть добровольно и знают зачем. А зачем вы пришли в Донбасс? И если что-то не дошло, то на вас всегда найдется свой шериф».

ИА REGNUM: А что бы ты сказал Зеленскому?

«Журналист»: Сказал бы, что его соотечественники не хотят воевать за государство, которого нет. Они нас ждут. За киевский режим борются только бандеровцы и наёмники. Это — правда, это то, что я видел.

ИА REGNUM: Как люди с освобождённых территорий относятся к российским войскам?

«Журналист»: Реально встречают как освободителей. Без цветов, конечно. Но едешь мимо, и они машут, приветствуют, улыбаются. И часто женщины подходят в возрасте мамы: «Родненькие. Оставайтесь. Не уходите никогда». Я не преувеличиваю. Также тепло встречают наших братьев по оружию — ребят из войск ДНР, ЛНР, Белоруссии. Признаться, вижу этих женщин и в них — свою маму. Хочу отдельно поблагодарить врачей из больницы Донецка. Эти героические люди делают сложнейшие операции под обстрелом. У меня было лёгкое, правда, несущественное ранение. Вернусь — от всей души как следует поблагодарю.

Операция skeeze

ИА REGNUM: Почему тебя тянет обратно в Донбасс?

«Журналист»: Потому что я там нужен. Приехал домой, а здесь как ни в чём не бывало, всё как всегда — тишина и умиротворение. На полках в магазинах сахара завались, и он никому не нужен (смеётся). Помнишь этот дикий ажиотаж в марте? Только знаки ZV напоминают, что где-то наши люди выживают. А в Сеть заходишь и видишь этих экспонатов кунсткамеры, которые то крокодильи слёзы льют, то пургу свою прозападную несут и всяких предателей Родины защищают, пикеты дебильные в их защиту устраивают.

ИА REGNUM: И среди них есть, к сожалению, наши с тобой общие знакомые… Меня реально стыд пробирает за них. И они при этом о своей любви к Родине кричат.

«Журналист»: Родина наша сейчас — это Донбасс. Мы все ему нужны. Гуманитаркой или вооружением, коптерами или брониками. С автоматом или на танке, или в белом халате, или в пункте временного пребывания волонтёром — мы должны защитить наших людей от натовских сволочей, которые разжигают третью мировую войну. Я это кожей, кровью чувствую, физически. А кто сейчас под дудку натовскую пляшет, я их приглашаю в Донбасс. Там сразу понимаешь, кто друг, кто враг, кто человек, а кто просто так. Мне простота и ясность нравится там. Я там смысл и ценность жизни понимаю.