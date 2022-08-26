Москва, 26 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Переход на расчёты в национальных валютах в ЕАЭС — вполне разумное в текущих условиях решение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что переход на расчеты в национальных валютах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) идет активно.

Флаг ЕАЭС

«Конечно, это решение больше обусловлено политически, нежели экономически. ЕАЭС благодаря такому переходу становится независимым от колебаний курсов мировых валют, а также от возможных политико-экономических решений стран ЕС и США, — сказал Ковригин. — Однако процесс перехода непростой. И главная проблема в данном случае — договориться о том, в какой конкретно валюте будут осуществляться конкретные расчёты среди стран-контрагентов. В дальнейшем возможно создание номинальной расчетной единицы из корзины национальных валют стран ЕАЭС, но процесс этот небыстрый и требует компромиссов. А в условиях отсутствия такой единой валюты главная проблема перехода на расчёты в нацвалютах – повышение издержек. К сожалению, денежные знаки стран ЕАЭС менее ликвидны на мировом рынке»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что переход на расчеты в национальных валютах является современным макроэкономическим трендом, который стал следствием санкционной политики США и стран Запада.