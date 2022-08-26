Москва, 26 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,29%, торгуясь по 59,97 рубля. Евро теряет 0,22%, отступая до 59,77 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Tax Credits Доллар

«На международном валютном рынке доллар продолжает сдавать позиции, курс вернулся в зону выше $1 за евро. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодной конференции политиков и экономистов в Джексон Хоул, которое начнется сегодня вечером.

Сейчас большинство участников рынка ожидает, что в сентябре американский регулятор вновь повысит ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,25%. Это поддерживает курс американской валюты, но негативно для экономического роста.

Поэтому часть участников рынка надеется, что в своей речи на конференции глава американских монетарных властей постарается подбодрить рынки, намекнув на менее серьезное повышение. Впрочем, не факт, что рынки дождутся позитивного сигнала.

Дополнительно рубль поддерживает информация о частичном снятии санкций с Национального расчетного депозитария, что может быть сигналом о постепенной нормализации финансового сотрудничества с Западом.

Вероятно, серьезных движений по рублю сегодня уже не будет — выступление Пауэлла российский рынок будет отыгрывать уже в понедельник, 29 августа», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара вырос на 0,5%, превысив 60 рублей