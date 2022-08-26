Кемерово, 26 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. День шахтёра был установлен 75 лет назад в знак искреннего уважения к людям, выбравшим для себя эту непростую, но столь важную для страны профессию. Об этом сказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме на имя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Уважаемый Сергей Евгеньевич! Сердечно поздравляю вас, работников и ветеранов угольной промышленности и всех жителей Кузбасса с Днём шахтёра, — говорится в поздравлении. — Труд горняков, который невозможен без полной самоотдачи, стальной выдержки, готовности прийти на помощь товарищам, традиционно пользуется в нашей стране заслуженным почётом».

Матвиенко подчеркнула, что отечественная угольная промышленность, которая отмечает в этом году 300-летний юбилей, была и остаётся опорой экономики России, основой её энергетической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кузбассовцев с Днём шахтёра поздравил президент России Владимир Путин.

Читайте также: Владимир Путин поздравил горняков Кузбасса с Днём шахтёра