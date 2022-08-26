Москва, 26 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. По предварительным оценкам, поставки бразильского кофе на мировой рынок могут сократиться до половины от объемов 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

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«По данным Всемирного банка, в апреле–июне 2022 года цены на сорт арабика были выше прошлогодних за аналогичный период на 46%, а на робусту — на 30%, — отметила Долгова. — На динамику цен влияют погодные условия в основных странах-экспортерах (Бразилии, Колумбии). Также сказываются рост затрат на транспортировку и логистику, подорожание всех видов упаковочных материалов, красок, этикеток и пр., колебания валютных курсов, уровень торговых надбавок. Кроме этого, росту потребительских цен на кофе косвенно способствуют нулевые ввозные пошлины на обжаренные кофейные зерна (действуют до конца сентября), снижающие ввоз сырья для их производства на российских предприятиях».

Она подчеркнула, что в настоящее время мировые цены на кофе растут из-за неурожая в Бразилии, являющейся крупнейшим его поставщиком на мировой рынок.

«По предварительным оценкам, поставки на мировой рынок могут сократиться до половины от прошлогоднего объема. Из-за непогоды пострадали и плантации в Колумбии, еще одного крупного экспортера. В этих условиях биржевые котировки и экспортные цены при поставках в другие страны, в том числе и в Россию, будут возрастать», — подытожила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что средняя стоимость кофе в РФ увеличилась в августе (в годовом выражении) почти на 50%.