Москва, 26 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Главными бенефициарами, а потому и главными инвесторами этой Евразийской перестраховочной компании являются две страны, попавшие под западные санкции, — Россия и Белоруссия, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Именно грузы из этих двух стран отказались страховать западные компании, которые сейчас контролируют свыше 80% мирового рынка страхования перевозок.

Для России и Белоруссии это особенно важно в свете большого объема экспорта, осуществляемого по морским путям, в частности, продовольствия, удобрений, металлов и т.д.

Но и другие члены ЕАЭС также участвуют в компании, но в небольших долях. В частности потому, что страховой бизнес выгодный, то есть вложения окупятся.

Кроме того, не имея собственного выхода к мировому океану, эти страны часть своих товаров экспортируют через российские порты и тоже заинтересованы в их страхование.

В итоге, как уже стало привычным, Запад снова выстрелил себе в ногу, сократив доходы собственных компаний», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Чолпон-Ате (Киргизия) утвердили заявление об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК).

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