Москва, 26 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Тот факт, что КНР наращивает закупку российского золота, объясняется экономически обоснованным подходом китайской стороны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал информацию о том, что Китай в июле 2022 года больше чем в восемь раз (по сравнению с июнем) увеличил покупку золота из РФ.

Золото

«Значительная активизация покупок российского золота со стороны КНР объясняется прагматичным и экономически обоснованным подходом китайской стороны, — сказал Чередниченко. — В условиях сегодняшних санкций российское золото можно получить с существенным дисконтом — до 30% от мировой цены, что формирует, с одной стороны, экстрамаржинальность текущих инвестиций в указанный драгметалл, а с другой — открывает новые возможности для получения дополнительной доходности в случае перепродажи золота в третьи страны».

Как полагает Чередниченко, в случае сохранения такого «ценового расклада» вероятность наращивания Китаем импорта российского золота видится достаточно высокой.

«Упускать возникший прецедент китайская сторона не будет», — убежден Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Китай резко нарастил импорт золота из России.