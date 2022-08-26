Ульяновск, 26 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области сокращается пассажиропоток в автобусах и число перевозимых пассажиров. Соответствующие данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Общественный транспорт

По данным ведомства, в январе–июле 2022 года пассажирооборот автобусов общего пользования по маршрутам регулярных перевозок составил 511 млн пасс-км. Это на 13,1% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

За семь месяцев автомобильным транспортом перевезено 29 642,6 тыс. пассажиров, что на 5% меньше к уровню января — июля прошлого года.

Отметим, что данные сформированы по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (включая малый бизнес), которые занимаются маршрутными пассажирскими перевозками.

Напомним, что в Ульяновске с 20 августа подорожал проезд в общественном транспорте: при безналичной оплате стоимость билета в трамваях и троллейбусах возросла с 22 до 25 рублей, при оплате в салоне транспорта — с 25 до 28 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске в новом учебном году сокращают число «транспортных» льготников среди детей: если ранее в трамваях и троллейбусах во время учёбы могли ездить все школьники, то с 1 сентября — только дети из малообеспеченных семей и дети-инвалиды.