Москва, 26 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Наблюдаемое в РФ преобладание в потребительских расходах трат на продовольствие и товары первой необходимости объясняется определённым потребительским пессимизмом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Ирина Разинкина.

Kaluga-poisk.ru Корзина покупателя

«Бережливое потребительское поведение — это отражение происходящих экономических, внутри- и внешнеполитических процессов. Снижение реальных доходов, высокий уровень неопределённости приводят к тому, что население сокращает свои траты и старается больше сберечь на чёрный день. Положительный разворот экономики и рост занятости будут импульсом для роста потребительской активности и изменения структуры расходов. По прогнозам Банка России, падение ВВП сменится незначительным ростом в 2024 году, он не покроет темпы падения 2022 и 2023 годов, но будет переломным, сигнализирующим о начале восстановления экономики», — сказала Разинкина.

При этом она отметила, что индекс потребительской уверенности, который характеризует потребительские поведение и ожидания, во II квартале 2022 года упал до — 31%.

«За период более чем 10 лет глубже его падение было только в I квартале 2015-го. Это связано с падением доходов, риском потери работы, негативными оценками перспектив сохранения текущего уровня покупательской способности», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Разинкина рассказала, как бережливое поведение российских потребителей скажется на сжатии экономики РФ.