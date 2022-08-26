Москва, 26 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Бережливая модель потребления, на которую сейчас перешли многие жители РФ, ведет к сжатию экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Ирина Разинкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Покупатель в супермаркете

«В феврале–марте 2022 года мы наблюдали шоковый рост потребительской активности, который являлся следствием возникших геополитических и экономических рисков, а также негативных ожиданий у большинства населения, — сказала Разинкина. — Отложенный спрос проявил себя в этот период через рост спроса на бытовую технику и иные товары не первой необходимости. Бережливая модель потребления, доминирование которой наблюдается сейчас, будет дополнительным фактором, который приводит к сжатию экономики. Снижение потребления отмечают, в частности, в общепите, а также других направлениях сферы услуг».

Это, как подчеркнула Разинкина, негативно скажется на развитии торгового бизнеса.

«Однако следует отметить определённую закалку этой отрасли в период пандемии. Полученный опыт выживания может быть использован и сейчас. А реальные меры поддержки МСП со стороны региональных властей помогут сдержать рост банкротств и сохранить рабочие места», — сказала Разинкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уход из РФ многих международных брендов сказался в первую очередь именно на непродовольственных покупках.