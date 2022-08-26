Москва, 26 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Аналогичные проблемы из-за санкций, как в Гааги, сейчас испытывают многие муниципалитеты, причем не только в Голландии, а по всей Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Нидерланды

«Именно поэтому вероятность того, что ЕС удовлетворит данную просьбу близка к нулю — в противном случае аналогичные обращения сразу же посыпались бы со всех сторон.

Причем, после первых отсрочек до начала следующего года, как просят власти Гааге, могут последовать новые, поскольку ситуация с поставками газа в Европу остается сложной.

Пока власти стран ЕС и Великобритании пытаются компенсировать рост цен на энергоносители и электроэнергию косвенными мерами.

В частности, энергокомпаниям напрямую выделяются средства из бюджета на компенсацию роста цен, в отдельных случаях государство просто покупает компании, в надежде продать их в будущем.

Компенсации для граждан также реализуются в форме снижения налогов. Однако на фоне того, как растут цены, эти меры могут оказаться недостаточными, тем более, что вбрасывая на рынок дополнительные средства, власти способствуют разгону цен. А кроме того, увеличат дефицит бюджетов.

Другой путь — ограничение потребления, в частности, отключение подсветки общественных зданий, запреты на пользование кондиционерами и установление порогов температуры в помещениях, отключение фонтанов и т.д.

Но если летом без кондиционера можно прожить, то зимой без отопления - гораздо сложнее. Так что европейским странам придется и дальше наращивать долги», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципалитет нидерландской Гааги попросил отсрочку для исполнения антироссийских санкций из-за отсутствия альтернативы соглашению с Газпромом о поставках газа.

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