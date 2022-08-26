Волгоград, 26 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года более миллиона туристов посетили Волгоградскую область, сообщает 26 августа пресс-служба администрации региона.

https://www.volgograd.ru Праздник в Волгограде

Поток гостей продолжает расти. Специалисты Туристского информационного центра составили портрет туриста — это, прежде всего, гражданин РФ от 21 года до 50 лет, который проводит в регионе пять дней.

В 2021 году Волгоградскую область для путешествий выбрали порядка 1,050 млн человек.