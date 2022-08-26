Верхотурье, Свердловская область, 26 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Верхотурье Свердловской области из исправительной колонии сбежали двое заключённых. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Колония

Побег был совершён ночью 25 августа. Сбежавшими оказались двое свердловчан. Одного из них ранее приговорили к шести годам лишения свободы за кражу и угон автомобиля. Другой отбывал срок за покушение на сбыт наркотиков.

Сбежавших заключённых 26 августа нашли недалеко от Богдановича. Сопротивления сотрудникам ГУФСИН они не оказали. По факту произошедшего в колонии проводят служебную проверку.