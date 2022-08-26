Грозный, 26 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил СБУ, которая заподозрила его в военных преступлениях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Определите место, куда нам явиться, мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. У вас ни чести, ни совести», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Ранее служба безопасности киевского режима предъявила обвинения в «военных преступлениях» главе Чечни Рамзану Кадырову.

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