«Определите место, куда нам явиться». Кадыров ответил на обвинения ВСУ
Грозный, 26 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил СБУ, которая заподозрила его в военных преступлениях.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рамзан Кадыров
«Определите место, куда нам явиться, мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. У вас ни чести, ни совести», — написал Кадыров в телеграм-канале.
Ранее служба безопасности киевского режима предъявила обвинения в «военных преступлениях» главе Чечни Рамзану Кадырову.
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