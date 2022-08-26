Москва, , 15:27 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Госдума

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с предложением организовать с участием российской общественности и религиозных организаций публичное обсуждение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — отметили в телеграм-канале Госдумы.

Там пояснили, что речь идет о законопроекте, который был внесен в июле 2022 года группой парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной (КПРФ).

«В своем обращении патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Володин объявил о планах палаты парламента организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Тогда он пояснил, что кроме законопроекта Останиной еще один пакет законопроектов подготовил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»), которые на тот момент проходили согласование в правительстве РФ.

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