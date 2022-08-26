Чебоксары, 26 августа 2022, 15:26 — REGNUM В Чувашии планируют расширить одну из номинаций межотраслевого экономического соревнования между предприятиями республики. Соответствующий проект постановления разработало республиканское министерство сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Речь идёт о корректировке условий экономического соревнования между организациями основных отраслей экономики Чувашии. Данной поправкой предлагается расширить номинацию «За эффективное ведение сельскохозяйственного производства сельскохозяйственными организациями» новой группой — за лучшую организацию хранения сельскохозяйственной техники. За данный этап конкурса в случае его принятия будет отмечать гостехнадзор.
Отмечается, что проект подготовлен для «создания условий, направленных на обеспечение сохранности и повышение готовности сельскохозяйственной техники, улучшение инженерной культуры».
Напомним, индикаторами для оценки результатов экономического соревнования являются десять показателей, в том числе индекс производства, динамика объёма отгруженных товаров и средней зарплаты, уровень рентабельности, инвестиционная активности, доля инновационной продукции.
Как сообщало ИА REGNUM , экономическое соревнование между организациями основных отраслей экономики Чувашии проводится для «стимулирования их развития, повышения конкурентоспособности, активизации инновационной деятельности, а также улучшения социальной защищённости работников».