Чебоксары, , 15:26 — REGNUM В Чувашии планируют расширить одну из номинаций межотраслевого экономического соревнования между предприятиями республики. Соответствующий проект постановления разработало республиканское министерство сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Зерноуборочный комбайн Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Речь идёт о корректировке условий экономического соревнования между организациями основных отраслей экономики Чувашии. Данной поправкой предлагается расширить номинацию «За эффективное ведение сельскохозяйственного производства сельскохозяйственными организациями» новой группой — за лучшую организацию хранения сельскохозяйственной техники. За данный этап конкурса в случае его принятия будет отмечать гостехнадзор.

Отмечается, что проект подготовлен для «создания условий, направленных на обеспечение сохранности и повышение готовности сельскохозяйственной техники, улучшение инженерной культуры».

Напомним, индикаторами для оценки результатов экономического соревнования являются десять показателей, в том числе индекс производства, динамика объёма отгруженных товаров и средней зарплаты, уровень рентабельности, инвестиционная активности, доля инновационной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM , экономическое соревнование между организациями основных отраслей экономики Чувашии проводится для «стимулирования их развития, повышения конкурентоспособности, активизации инновационной деятельности, а также улучшения социальной защищённости работников».