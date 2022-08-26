Париж, 26 августа 2022, 15:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует тот факт, что Алжир помогает «диверсифицировать» поставки газа в Европу, увеличивая экспорт в Италию, сообщает Le Figaro.
«Мы не конкурируем с Италией по алжирскому газу», — заверил президент Эммануэль Макрон, подчеркнув «малый вес алжирского газа в энергетическом балансе» Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил «сильную обеспокоенность по поводу ядерной безопасности».
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