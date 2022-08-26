Исламабад, , 15:16 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился за международной помощью в борьбе со страшными наводнениями в этой небогатой стране, как передает Associated Press.

Наводнение Https://twitter.com/AlArabiya_Taqs

Его просьба прозвучала на фоне исключительно сильных ливней, которые продолжают обрушиваться на Пакистан, причем общее число погибших с середины июня выросло до 937 человек.

Шариф сообщил, что встретился с иностранными дипломатами в столице страны Исламабаде, чтобы обсудить ущерб, причиненный наводнениями.

«Продолжающиеся дожди вызвали разрушения по всей стране, — написал он в соцсети и поблагодарил другие страны и организации за поддержку. — Вместе мы сможем отстроить [страну] еще лучше».

От наводнений, вызванных проливными дождями и таянием ледников, пострадали более 30 миллионов человек.

Наводнения повредили 170 000 домов, разрушили дороги и почти 150 мостов, по данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. В некоторых районах вода отступила, но ситуация ухудшилась в провинции Синд, где спасателям приходится доставать людей из воды на лодках. Тысячи пакистанцев, пострадавших от наводнения, живут в палатках и импровизированных постройках.

Критическая ситуация вынудила правительство Шарифа объявить чрезвычайное положение.

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