Москва, , 15:16 — REGNUM Создание нового механизма, по-видимому, является попыткой импортозамещения крупнейших западных перестраховочных компаний, доступ к которым у российских и белорусских предприятий стал существенно ограничен из-за санкций и добровольных решений западных контрагентов, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Заседание Высшего совета ЕАЭС kremlin.ru

«Страховые компании, работающие в странах ЕАЭС, как правило, не имеют достаточных финансовых ресурсов, чтобы принимать на себя крупные страховые риски, и передают их на уровень западных перестраховочных компаний, для которых эти риски представляют собой лишь незначительную часть портфеля, и где доступны более развитые финансовые инструменты для управления рисками.

Шестой пакет санкций ЕС, в частности, планирует запрет европейским компаниям страховать перевозки российской нефти с декабря 2022 года.

Потеря доступа к перестрахованию грузов и ответственности — серьёзное препятствие для экспортных поставок и привлечения торгового финансирования, и новая компания создаётся для купирования этой ситуации.

На то, что в наибольшей степени в перестраховочной компании заинтересована Россия и Белоруссия, указывают их преобладающие доли в уставном капитале новой компании — 45% и 30% соответственно.

В то же время есть вопросы – будет ли достаточно ресурсов новой компании для покрытия принимаемых рисков экспортёров, сможет ли она работать на мировых финансовых рынках, перераспределяя привлечённые риски на более крупные компании, как будет обеспечиваться взаимодействие с национальными страховыми компаниями, удастся ли ей избежать санкций в будущем», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет учреждена Евразийская перестраховочной компании (ЕПК).

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