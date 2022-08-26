Калуга, 26 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года жители Калужской области, вложившиеся в покупку жилья на этапе строительства, приобрели через счета эскроу 1258 квартир. Деньги новоселов со счетов эскроу в сумме 6,4 млрд рублей по завершенным проектам строительства перечислены застройщикам. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Ларису Захарову.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Эскроу-счет предназначен для того, чтобы обезопасить сделку. С середины 2019 года новые многоэтажные дома в России строятся по новой схеме привлечения денег дольщиков, когда посредником между будущим владельцем квартиры и строительной компанией выступает банк. Банк на специальном счете хранит деньги покупателя до тех пор, пока застройщик не введет дом в эксплуатацию. Как только это происходит, деньги с эскроу-счета поступают на счет застройщика.

«До времени раскрытия счета эскроу средства людей в банках дополнительно застрахованы государством на сумму до 10 миллионов рублей. Это означает, что в случае банкротства банка государство гарантирует возврат уплаченных за квартиру денежных средств, но не более данного лимита», — отметила Лариса Захарова.

На начало июля еще 2593 калужские семьи ожидают получения ключей от новых квартир. Их средства — 8,6 млрд рублей — находятся на специальных счетах до момента завершения строительства. Застройщики продолжают обращаться в банки для привлечения заёмных средств. В регионе действуют 24 кредитных договора. Общий лимит финансирования проектов долевого строительства вырос с 12,7 до 15,8 млрд рублей.