Жители Калужской области купили 1258 квартир через счета эскроу в 2022 году
Калуга, 26 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года жители Калужской области, вложившиеся в покупку жилья на этапе строительства, приобрели через счета эскроу 1258 квартир. Деньги новоселов со счетов эскроу в сумме 6,4 млрд рублей по завершенным проектам строительства перечислены застройщикам. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Ларису Захарову.
Эскроу-счет предназначен для того, чтобы обезопасить сделку. С середины 2019 года новые многоэтажные дома в России строятся по новой схеме привлечения денег дольщиков, когда посредником между будущим владельцем квартиры и строительной компанией выступает банк. Банк на специальном счете хранит деньги покупателя до тех пор, пока застройщик не введет дом в эксплуатацию. Как только это происходит, деньги с эскроу-счета поступают на счет застройщика.
На начало июля еще 2593 калужские семьи ожидают получения ключей от новых квартир. Их средства — 8,6 млрд рублей — находятся на специальных счетах до момента завершения строительства. Застройщики продолжают обращаться в банки для привлечения заёмных средств. В регионе действуют 24 кредитных договора. Общий лимит финансирования проектов долевого строительства вырос с 12,7 до 15,8 млрд рублей.