Ярославль, , 15:17 — REGNUM Арестованные ярославские автобусы снова начнут работать на маршрутах. Всего вернётся 38 машин. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

«Поскольку это существенный объём для предприятия, были предприняты все оперативные меры для того, чтобы урегулировать ситуацию с лизинговой компанией. В настоящий момент заключены соглашения о возобновлении договоров лизинга. Ситуация находится на особом контроле для недопущения дальнейшей просрочки и ограничительных мер по данным платежам», — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Как сообщили в мэрии, прежде всего будет восстановлена полноценная работа маршрутов №4,11,41А, 76. Сейчас по всем транспортным средствам проведены необходимые процедуры, связанные с повторной регистрацией в ГИБДД, возобновлены договоры лизинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГИБДД прекратила регистрацию 38 автобусов «ПАТП-1» по требованию «Транспортной лизинговой компании». Причной стали неплатежи со стороны транспортного предприятия.

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