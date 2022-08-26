Москва, 26 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах осквернения памятника советским воинам в городе Титувенай (Литва), сообщили 26 августа в пресс-службе СКР.

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«Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника павшим советским воинам в городе Титувенай в Литовской Республике», — говорится в телеграм-канале СКР.

Ранее департамент полиции Литвы сообщил, что памятник советским солдатам в литовском городе Титувенай был облит красной краской.